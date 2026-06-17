СФ утвердил основы работы базы IMEI-номеров всех мобильных устройств в России

СФ утвердил основы работы базы IMEI-номеров всех мобильных устройств в РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации одобрил закон о базе IMEI для борьбы с кибермошенничеством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

При ввозе мобильных устройств в РФ каждому будет присвоен уникальный 15-значный IMEI-номер для идентификации. Создается база данных с номерами, указывающая, какие устройства разрешены, а какие запрещены.

Вносить данные в базу смогут операторы и госорганы по перечню правительства. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой SIM-картой закреплено устройство с IMEI-номером. По мнению представителей Совфеда, эта мера поможет противодействовать кибермошенничеству.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин в прошлом году поставил перед правительством приоритетную задачу - борьбу с кибермошенничеством. Разработан целый пакет мер, который помогает обезопасить россиян от аферистов.