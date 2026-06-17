Захарова назвала чудовищным преступлением атаку на автобус в Брянской области Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным преступлением атаку украинских боевиков на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Она отметила, что 17 июня киевский нацистский режим совершил очередное чудовищное преступление, атаковав дронами, снаряженными поражающими элементами.

Дипломат подчеркнула, что Россия призывает международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт.

Как писал сайт KP.RU, днем 17 июня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Беларуси. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, в результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей, отметил глава области.