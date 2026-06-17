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НовостиВ мире17 июня 2026 13:59

Минюст признал заговор по атаке на Белый дом очередной попыткой убить Трампа

ФБР установило 23 причастных к планированию теракта, пятеро из них уже задержаны
Анна АДАМАЙТЕС
Минюст признал заговор по атаке на Белый дом очередной попыткой убить Трампа

Минюст признал заговор по атаке на Белый дом очередной попыткой убить Трампа

Фото: REUTERS.

Министерство юстиции США официально признало раскрытый заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме попыткой убийства президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, злоумышленники планировали использовать начиненные взрывчаткой дроны, чтобы сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, а затем направить людей под огонь снайперов.

Причастным к атаке предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства президента, членов его семьи и других высокопоставленных чиновников, которые присутствовали на мероприятии. Всем фигурантам грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока и штраф в размере 250 тысяч долларов, сообщили в минюсте США.

Ранее KP.RU писал, что ФБР раскрыло заговор с целью атаки на Белый дом в день рождения Трампа. В его подготовке участвовали 23 человека, пятеро из них задержаны, включая 19-летнего Тайсона Пропера, который потратил 3000 долларов на оружие и боеприпасы. Заговорщики планировали расправиться с «капиталистической элитой» и спровоцировать революцию в США.