Минюст признал заговор по атаке на Белый дом очередной попыткой убить Трампа Фото: REUTERS.

Министерство юстиции США официально признало раскрытый заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме попыткой убийства президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, злоумышленники планировали использовать начиненные взрывчаткой дроны, чтобы сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, а затем направить людей под огонь снайперов.

Причастным к атаке предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства президента, членов его семьи и других высокопоставленных чиновников, которые присутствовали на мероприятии. Всем фигурантам грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока и штраф в размере 250 тысяч долларов, сообщили в минюсте США.

Ранее KP.RU писал, что ФБР раскрыло заговор с целью атаки на Белый дом в день рождения Трампа. В его подготовке участвовали 23 человека, пятеро из них задержаны, включая 19-летнего Тайсона Пропера, который потратил 3000 долларов на оружие и боеприпасы. Заговорщики планировали расправиться с «капиталистической элитой» и спровоцировать революцию в США.