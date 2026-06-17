Минтранс и Росавиация ведут мониторинг работы аэропортов на фоне ограничений Фото: REUTERS.

Министерство транспорта РФ, Росавиация и Ространснадзор ведут мониторинг работы аэропортов и компаний на фоне введенных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом говорится в заявлении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Минтранс России, подведомственные ему Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений», - говорится в сообщении.

Напомним, что в ряде регионов России был установлен временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров для гражданских судов и другой авиации. Исключение составляют самолеты государственной и экспериментальной авиации. Ограничения начнут действовать с 20 июня, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.