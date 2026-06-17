Политик Филиппо назвал саммит G7 во Франции провальным для Макрона Фото: REUTERS.

Саммит стран "Большой семерки" в курортном городе Эвиан-ле-Бен закончился неудачей для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

"Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту", — написал он.

Как писал сайт KP.RU, накануне французский президент пожаловался главе киевского режима на сложные переговоры с лидером США Дональдом Трампом на саммите G7.

Американская газета The New York Post сообщила, что украинский главарь отказался остаться на саммите G7 дольше, несмотря на просьбу Макрона. По данным издания, Зеленский пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с хозяином Овального кабинета.