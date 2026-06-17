В день 90-летия Людмилы Вербицкой Александр Беглов открыл бульвар её имени на Троицкой площади

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

Сегодня, в день 90-летнего юбилея со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой, почётного гражданина Санкт-Петербурга и ректора СПбГУ, который она возглавляла с 1994 по 2008 год, губернатор города Александр Беглов торжественно открыл бульвар, названный в её честь.

Это городское общественное пространство расположилось на Троицкой площади, между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Здесь, в доме № 1/5 долгие годы жила Людмила Алексеевна. Глава города осмотрел бульвар и памятно-топонимическую доску, установленную на бульваре.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

Александр Беглов напомнил, что увековечить память выдающегося учёного поручил глава государства, издав соответствующий указ. По словам губернатора, Людмила Вербицкая была настоящей ленинградкой и для Петербурга являлась не только блестящим исследователем, но и человеком, глубоко чувствовавшим характер города и его внутреннюю культуру.

«Людмила Алексеевна много сделала для русского языка, для его защиты, развития и продвижения в мире», — подчеркнул Глава региона.

В честь юбилейной даты в Петербурге и по всей стране развернута обширная программа памятных событий.

При участии членов городского Правительства сегодня на фасаде здания СПбГУ была торжественно открыта мемориальная доска. Здесь Людмила Вербицкая училась, долгие годы работала, стала ректором, а затем и президентом университета. Кроме того, на филологическом факультете вскоре появится её бюст.

В юбилейном году запланированы творческие состязания, международная научная конференция, фотовыставка, а также открытое заседание кафедры общего языкознания имени Л.А. Вербицкой. В городских библиотеках организуют книжно-иллюстративные экспозиции, посвящённые жизненному пути и наследию учёного.