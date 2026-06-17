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НовостиПолитика17 июня 2026 14:23

Путин: Саммит Россия-АСЕАН стал важной частью стратегического партнерства сторон

Путин назвал важной вехой стратегического партнерства юбилейный саммит России и АСЕАН
Мария МАМАЕВА
Путин: Саммит Россия-АСЕАН стал важной частью стратегического партнерства сторон

Путин: Саммит Россия-АСЕАН стал важной частью стратегического партнерства сторон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный саммит Россия - АСЕАН стал важной частью стратегического партнерства Москвы и ассоциации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН», - подчеркнул Путин во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

Филиппинский лидер также пригласил президента России на 25-й саммит АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре.

Напомним, что саммит Россия - АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. На полях мероприятия президент проведет ряд двусторонних встреч с представителями других стран.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участники саммита должны принять четыре совместных документа на полях мероприятия, включая план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026-2030 годы.