Моисеев: у России пять кораблей проекта «Ясень», строятся еще четыре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военно-морской флот России имеет пять кораблей проекта «Ясень» и строит еще четыре. Об этом рассказал адмирал флота РФ Александр Моисеев. Также он заявил о ежегодной закладке подводных лодок проекта «Ясень-М», включая атомный крейсер «Мурманск».

«Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта», — резюмировал главком ВМФ России, выступая с речью.

Ранее KP.RU рассказало, за счет чего Россия строит первый атомный флот в мире. Отмечается, что президент России Владимир Путин обсудил строительство четырех новых атомных ледоколов с директором ОСК. Лидер России отметил важность успеха в этой сфере. В 2023-2024 годах правительство вложило в компанию более 80 миллиардов рублей и поставило задачу расширить атомный ледокольный флот, добавил глава государства.