Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков Фото: Ольга ЮШКОВА.

Создание фильмов о специальной военной операции требует тщательности и избегания халтуры. Такое мнение выразил кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Фильмы о специальной военной операции имеют особое значение сегодня — это правда. Когда, просто пользуясь актуальностью темы, создается халтура — это только вредит делу», — Михалков дал рекомендации по съемке фильмов о СВО.

Он подчеркнул, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне сняты после войны. Поэтому с СВО должен быть такой же принцип. Важно снимать документальные фильмы, но художественные требуют особой осторожности и внимательности.

Напомним, глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минкультуры РФ ужесточить позицию по показу фильмов о СВО. Она отметила, что важно говорить всю правду о СВО, Донбассе и его жителях.