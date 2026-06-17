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НовостиВ мире17 июня 2026 14:48

Трамп: США рассматривают восстановление санкций против российской нефти

Трамп отметил, что ему необходимо будет ознакомиться с ценами на нефть
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассматривает восстановление ограничительных мер против России. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во Франции.

«Да, я думаю над этим», — подытожил лидер Белого дома.

Трамп ответил на вопрос о готовности отменить исключения из санкций против РФ после завершения конфликта с Ираном. Однако он подчеркнул, что окончательное решение все же будет зависеть от эволюции цен на нефть. При этом президент США не стал раскрывать, о каких именно санкциях идет речь. Ранее администрация США несколько раз вводила временное освобождение от ограничений на покупку российской нефти странами.

Отмечается, что многие страны оценили снятие ограничений с покупки российской нефти. Так, например, Индия попросила в исключительном порядке продлить отмену ограничений касательно страны на покупку российской нефти. Другими словами, в Индии хотят всегда закупаться российскими энергоресурсами, несмотря на ситуацию в мире.