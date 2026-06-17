Жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии за перевод ВСУ 280 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за перевод средств в украинскую армию. С 2022 по 2024 год он отправил киевским нацистам более 280 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Республики Крым.

"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным по ст. 275 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.04.2023 № 157-ФЗ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 000 рублей. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

Известно, что с марта 2022 по февраль 2024 года злоумышленник неоднократно переводил средства на Украину. Эти переводы были мотивированы его политическими убеждениями, то есть стремлением поддержать нынешнее руководство Киева.

За указанный период мужчина отправил более 100 тыс. гривен, что эквивалентно приблизительно 281 тысяче 788 рублям 74 копейкам. Часть этих средств предназначалась для поддержки украинских военных, т.е. была направлена напрямую во вред России и ее гражданам.

Ранее KP.RU сообщил, что в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области возбудили дело о госизмене за переводы денег ВСУ.