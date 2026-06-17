ВСУ атаковали автобус с детьми из Беларуси, ЦИК определил даты выборов в Госдуму, названо самое трудное слово на ЕГЭ по русскому: главные новости 17 июня

Боевики ВСУ атаковали дроном автобус с детьми из Беларуси в Брянской области Фото: канал в "Максе" Егора Ковальчука

Днем 17 июня в Брянской области украинские боевики при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа ударили по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Он отметил, что в момент атаки в салоне находилось 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей.

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