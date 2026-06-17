Умер Александр Самокутяев, депутат, летчик-космонавт

Умер Александр Самокутяев, депутат Госдумы и летчик-космонавт. Фото: ITAR-TASS.

Умер Александр Самокутяев, депутат Госдумы и летчик-космонавт. Подробности смерти не сообщаются. Однако стало известно, что депутат скончался на 57-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Пензенской области.

«Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в сообщении на сайте администрации губернатора Пензенской области.

Ранее KP.RU сообщил, что скончался Юрий Швыткин, он тоже был депутатом. Швыткин умер в 60 лет. 8 мая 2024 года Юрий Швыткин подписал контракт с Минобороны РФ и отправился служить в добровольческое подразделение в зоне спецоперации.