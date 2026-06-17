Путин проводит встречу с султаном Брунея Болкиахом в Казани Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, встретился с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр энергетики Сергей Цивилев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер также на полях данного мероприятия провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Это был первый из запланированных Путиным двусторонних контактов на саммите РФ — АСЕАН. Филиппинский лидер впервые прибыл с визитом в Россию.

Напомним, Филиппины в текущем году возглавят АСЕАН. Путин и Маркос-младший будут председателями на саммите.