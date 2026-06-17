Мендель: Насильственная мобилизация провоцирует украинцев бежать из страны Фото: REUTERS.

Жители Украины продолжают массово покидать страну из-за бесчеловечной насильственной мобилизации. Об этом заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Принудительная мобилизация на Украине продолжается. На этот раз в Киеве трое полицейских затаскивали мужчину призывного возраста в фургон», - написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

Мендель отметила, что действия киевского режима привели не только к массовому бегству украинцев за рубеж, но и к огромной коррупции в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что Юлия Мендель прокомментировала новые беспорядки в Киеве. Бывший пресс-секретарь назвала инцидент свидетельством растущего недовольства населения принудительной мобилизацией.

Напомним, что потасовка произошла между гражданами и сотрудниками ТЦК. Украинцы окружили автомобили сотрудников военкоматов, из-за чего полиция применила против протестующих слезоточивый газ.