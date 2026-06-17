Блогер Митрошина заявила, что готова к любому приговору в рамках уголовного дела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Александра Митрошина заявила, что готова принять любой приговор по своему уголовному делу и сохранила спокойствие, узнав о запрошенном государственным обвинителем сроке. Об этом сообщила сама блогер ТАСС.

«Я в целом готова была к абсолютно любому запросу. Я готова к любому исходу», - заявила Митрошина.

При этом Митрошина отметила, что уже 14 месяцев не может работать - не ведет соцсети, не проводит трансляции, не снимает ролики в интернет и не общается с подписчиками.

Приговор по делу Митрошиной будет вынесен 18 июня. Прокурор запросил три года колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей, учитывая ее активное сотрудничество со следствием как смягчающее обстоятельство.

Ранее KP.RU сообщил, что Митрошина еще в 2025 году признала свою вину и заявила, что не намерена мешать следователям выполнять их работу.