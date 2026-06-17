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НовостиВ мире17 июня 2026 15:44

Трамп позитивно оценил недавние контакты с Путиным и Зеленским

Трамп назвал хорошими недавние переговоры с Путиным и Зеленским на тему урегулирования на Украине
Мария МАМАЕВА
Трамп позитивно оценил недавние контакты с Путиным и Зеленским

Трамп позитивно оценил недавние контакты с Путиным и Зеленским

Фото: REUTERS.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп позитивно оценил недавние контакты с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам Трампа, у него были «очень хорошие переговоры» с представителями России и Украины. Однако политики «не слишком любят друг друга», что осложняет заключение мира

«Мы хотели бы, чтобы этот конфликт закончился. Я положил конец восьми войнам, и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких», - отметил Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп назвал хорошим свой телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава США отметил, что российский лидер открыт для мира на Украине, о чем неоднократно сообщали представители РФ.