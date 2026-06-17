Ваша квартира может вызывать у вас стресс: психолог объяснила, на что обратить внимание

Холодные цвета в доме могут усиливать стресс. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Интерьер квартиры может напрямую влиять на эмоциональное состояние человека: усиливать тревожность или, наоборот, помогать справляться со стрессом, рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Валентина Липская. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если человек находится в тяжелом эмоциональном состоянии, испытывает хроническую тревогу или внутренний кризис, красивое пространство не заменит полноценной психологической помощи. Но оно действительно может стать поддерживающим фактором для нервной системы», – объяснила специалист.

По словам эксперта, окружающая обстановка работает как своеобразный «регулятор» состояния человека. При этом даже цвет стен, освещение и количество вещей в комнате могут влиять на эмоциональный фон.

Липская отметила, что холодные и слишком яркие оттенки нередко усиливают напряжение, а спокойные и природные тона, наоборот, помогают расслабиться. Важную роль играет и порядок. Хаос и визуальная перегрузка часто повышают тревожность, особенно у людей в состоянии стресса.

Ранее психолог Арина Шелыганова рассказала, что снизить тревожность можно простыми методами. По ее словам, важно отделять реальные факты от тревожных фантазий.