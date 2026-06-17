«Прежним не стану»: Русский двойник Ди Каприо вышел на связь из зоны СВО

Русский двойник Ди Каприо Бурцев продолжает службу в зоне СВО. Фото: Личный архив

Россиянин Роман Бурцев, которого прозвали двойником популярного зарубежного актера Леонардо Ди Каприо, продолжает службу в зоне специальной военной операции на Украине. О своей жизни он рассказал в интервью порталу MSK1.RU.

«Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», - высказался Бурцев.

Как рассказал военнослужащий, он так и не смог устроить свою личную жизнь. По словам Бурцева, «в лесу для этого и возможностей нет». При этом сообщать какие-либо подробности о своей службе в зоне спецоперации русский двойник Ди Каприо отказался.

Напомним, что Роман Бурцев стал ветераном СВО - ранее россиянин опубликовал фото удостоверение участника боевых действий в соцсетях. Двойник именитого актера начал службу в Вооруженных силах России по контракту с 19 сентября 2024 года.