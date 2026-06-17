Пашинян пригрозил разгромить оппозицию всеми способами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян угрожает лидерам оппозиции, обещая их уничтожить, и призывает несогласных выйти на улицу для революции. Об этом армянский премьер рассказал в своем выступлении, которое транслировалось по центральному телевидению.

«Эти угрозы имеют имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх (Самвел Карапетян — прим. ред.) и пробелорусский олигарх (Гагик Царукян — прим. ред.). Они должны быть уничтожены в логове. Пока я премьер-министр, я буду уничтожать их адресно», — резюмировал Пашинян, выступая в парламенте.

На выборах в Армении 7 июня зафиксированы нарушения: избирательная карусель, вынос бюллетеней, открытое голосование. Оппозиционеров задержали, против них возбудили уголовные дела и ограничили выезд. Партия Пашиняна не смогла преодолеть 50% рубеж, но все равно получила достаточное количество голосов для того, чтобы занять места в парламенте.