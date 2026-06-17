Один человек погиб и трое ранены в результате атаки ВСУ по Энергодару Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель погиб и еще четыре человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины по территории Энергодара Запорожской области. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.

«В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался», - написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Пухов уточнил, что киевский режим нанес удары по жилому массиву и в районе железнодорожного вокзала. Медики оказывают раненым необходимую помощь, состояние одного из пострадавших граждан оценивается как тяжелое.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару в минувший вторник, 16 июня. В результате атаки были уничтожены две генераторные установки медсанчасти.