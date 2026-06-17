Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

США хотят выступить к России и Китаю с интересным предложением. Речь идет о сокращении ядерных арсеналов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

«Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а нужны обе», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва неоднократно обращалась к США по продлению договора ДСНВ. Вашингтон до последнего не давал ответа. Но позже РФ и США все же продлили существующий договор на полгода. Эту новость хорошо восприняли во всем мире. В частности, Китай назвал продление договора хорошей новостью. При этом Москва и Вашингтон договорились продолжать переговоры, которые могут привести к заключению нового заключения.