Шурыгина под домашним арестом продолжила продавать доступ в закрытый канал

Блогер Диана Шурыгина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Диана Шурыгина продает платный контент, находясь под домашним арестом. Об этом пишет издание «Известия».

Звезда ток-шоу, находясь под мерой пресечения, продолжает продавать подписки на закрытый Telegram-канал за 4850 рублей, уточняет издание. Напомним, Диану Шурыгину обвиняют в изготовлении порнографии через платные каналы, что грозит ей до шести лет тюрьмы. Она находится под домашним арестом до 19 июля. Выяснилось, что блогер часто летала на Бали и состояла в местных чатах знакомств с целью «потусить».

Троицкий суд Москвы заключил Шурыгину под домашний арест до 19 июля по делу о незаконном обороте порнографии. Экс-партнер, криптобизнесмен Святослав Гусев, предупредил, что ей грозит от двух до шести лет колонии.

Ранее KP.RU собрал все факты, которые известны об аресте Шурыгиной. Отмечается, что возлюбленный блогера Святослав Гусев впервые прокомментировал следствие против его девушки.