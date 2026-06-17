Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли двое

В Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Фото: 50.mchs.gov.ru

В Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Разбившийся летательный аппарат унес жизни двух человек, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Принадлежность самолета пока уточняется.

«При ударе о землю он загорелся. Находившиеся на борту два человека погибли», - говорится в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел возле Сергиева-Посада, когда легкомоторный самолет заходил на посадку. На месте крушения работают 20 человек и семь единиц техники, в том числе волонтеры.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье 13 декабря 2025 года разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в трех километрах от аэродрома «Новинки». При взлете самолет упал, пострадали два человека, один из которых получил травмы. На место были оперативно направлены спасательные службы.

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