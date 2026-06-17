Сообщником Трабера по делу об убийстве оказался двукратный чемпион РФ по боксу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщником бизнесмена Ильи Трабера по делу об убийстве двух и более лиц оказался двукратный чемпион России по боксу Алисултан Надирбегов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сообщником Трабера следователи считают профессионального боксера в весовой категории до 69 кг Алисултана Надирбегова. <...> Двукратный чемпион России среди профессионалов», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО. Сам бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге, а в его офисах прошли обыски в рамках расследования дела сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Вместе с коммерсантом задержали его давнего бизнес-партнера Владимира Даниленко.