В Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на покупку бумажных книг

Депутат Делягин предложил выдать школьникам по 3 тысячи рублей на покупку книг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил выдавать школьникам ваучер на сумму в три тысячи рублей для покупки бумажных книг из учебной программы. Соответствующее обращение к главе Минпросвещения Сергею Кравцову имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации», — заявил парламентарий.

По его словам, навыки чтения часто не формируются в школе — в том числе и потому, что ученики предпочитают, и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений, читать электронные книги. Это в свою очередь ведет к худшему усвоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, чем чтение обычных бумажных книг, отметил Делягин.

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