Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в 2020 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

Басманный суд столицы арестовал миллиардера Илью Трабера по делу о заказном убийстве петербургского депутата в 2020 году. Об этом в среду сообщили в суде.

«Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца», — передает РИА Новости.

Трабера обвиняют в убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном обороте оружия (ст. 105 ч.2 п. «ж»,«з» и ст. 222 ч.4 УК). Ранее по этим же статьям суд заключил под стражу предполагаемого исполнителя преступления — Алисултана Надирбекова.

При этом ранее стало известно, что оба фигуранта проходят по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова. По тому же делу задержан партнер Трабера Владимир Даниленко.

Траберу грозит до пожизненного заключения по вменяемым ему статьям УК РФ.

Накануне KP.RU также сообщал, что скандальная блогерша Диана Шурыгина была отправлена под домашний арест. Ее обвиняют в распространении порнографии. Шурыгиной грозит до 6 лет колонии.