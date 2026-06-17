Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 21:29

Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в 2020 году

Трабера обвиняют в убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном обороте оружия
Анна ПЕТРОВА
Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в 2020 году

Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в 2020 году

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Басманный суд столицы арестовал миллиардера Илью Трабера по делу о заказном убийстве петербургского депутата в 2020 году. Об этом в среду сообщили в суде.

«Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца», — передает РИА Новости.

Трабера обвиняют в убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном обороте оружия (ст. 105 ч.2 п. «ж»,«з» и ст. 222 ч.4 УК). Ранее по этим же статьям суд заключил под стражу предполагаемого исполнителя преступления — Алисултана Надирбекова.

При этом ранее стало известно, что оба фигуранта проходят по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова. По тому же делу задержан партнер Трабера Владимир Даниленко.

Траберу грозит до пожизненного заключения по вменяемым ему статьям УК РФ.

Накануне KP.RU также сообщал, что скандальная блогерша Диана Шурыгина была отправлена под домашний арест. Ее обвиняют в распространении порнографии. Шурыгиной грозит до 6 лет колонии.