Эстония ввела жесткие поправки в закон о языке: подробности

Эстония запретила дубляж большинства фильмов на русский язык Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Эстонский парламент принял пакет резких поправок к языковому закону. Увеличены штрафы за плохое знание эстонского и введен запрет на дубляж фильмов на русский язык. Об этом сообщает телерадиовещатель ERR.

«Мы должны вместе с работодателями быть более требовательными, чтобы и сегодня, и в будущем в любой сфере можно было решать вопросы на эстонском языке», — пафосно говорится в сообщении.

Поправками предусматривается, что требование о ведении документации на эстонском языке теперь обязательно для всех публично-правовых юридических лиц, а также для волостных и городских собраний и управ.

Так, с 2027 года штрафы по языковому закону вырастут: для юрлиц они будут составлять до 9600 евро, для физических лиц на языковых должностях — до 1280 евро.

Новые языковые правила коснулись и кинотеатров. Теперь дублировать фильмы на иностранный язык можно лишь те, что предназначены для детской или семейной аудитории. Все прочие ленты на иностранном языке обязаны демонстрироваться исключительно с субтитрами на эстонском.

При этом в апреле в школы Таллина вернули русский язык из-за нехватки своих учителей.