Готовят годами и прибегают к прямому насилию: Шойгу рассказал всю правду о механизме "цветных революций"

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу Фото:Kremlin Pool/via Global Look Press

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал три ключевых этапа типового сценария так называемых "цветных революций", которые организует Запад. Об этом он рассказал в колонке для "Известий".

Государственный деятель подчеркнул, что на первом этапе формируется необходимая инфраструктура и организуется будущая протестная среда. Этот период может занимать от нескольких месяцев до 3-5 лет.

В ходе второго этапа координируются антиправительственные выступления и происходит эскалация конфликта до необратимого уровня. В этот период массовые акции гражданского неповиновения, включая захват административных зданий, направлены на принуждение действующей власти к уходу. Длительность этой стадии может составлять от нескольких недель до 2-3 лет.

Заключительный этап, по словам Шойгу, предполагает формирование новой системы управления государством и экономикой со стороны победившей оппозиции, а также решение вопроса о международном признании новой власти.

Шойгу уточнил, что используемые технологии и инструменты таких процессов постоянно адаптируются и развиваются западными странами с учетом современных условий. Он отметил, что организаторы подобных политических кампаний прибегают к прямому насилию для достижения цели смены власти в государстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стимулирует "цветные революции", а также оказывает силовое давление и прямые вооруженные агрессии. Также одним из методов является осуществление предвзятого внешнего наблюдения.