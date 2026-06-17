В Дубае произошел пожар в небоскребе Emirates Financial Towers Фото: REUTERS.

В Дубае произошел пожар в одном из известных высотных комплексов - Emirates Financial Towers. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

"Пожар начался на этаже, где проводились ремонтные работы", - говорится в материале.

По данным издания, очевидцы рассказали о появлении густого дыма и открытого огня на верхних этажах небоскреба. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по локализации и ликвидации огня. Информации о пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Гонконге произошел самый сильный пожар за последние 17 лет. В городе начали полыхать сразу несколько зданий строящегося ЖК "Ван Фук Корт". Пожару присвоили самый высокий, пятый уровень опасности. В результате возгорания погибли свыше 40 человек.