Новые подробности в деле Шурыгиной: суд запретил ей некоторые действия

Блогерша Диана Шурыгина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогерше Диане Шурыгиной запрещено пользоваться интернетом, контактировать со свидетелями и другими подозреваемыми, а также отправлять и получать почтовую корреспонденцию. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, Шурыгиной в рамках домашнего ареста запрещены контакты со свидетелями по делу, а также с подозреваемыми, обвиняемыми и любыми другими лицами, владеющими информацией о расследовании. При этом разрешено общение с адвокатами и близкими родственниками, перечень которых установлен законодательством.

Помимо этого, Шурыгиной запрещено пользоваться любыми средствами связи и интернетом, за исключением контактов с адвокатами и следователями.

Собеседник также уточнил, что ей недоступны отправка и получение писем, посылок и телеграфных сообщений. Исключение составляют обращения в правоохранительные и государственные органы, а также получение повесток и иных процессуальных документов.

Напомним, что накануне суд отправил Шурыгину под домашний арест по обвинению в распространении порнографии. Блогерше может грозить до 6 лет колонии.