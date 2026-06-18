Дмитрук: Зеленский столкнулся с масштабным снижением одобрения среди украинцев Фото: REUTERS.

Киевский главарь Владимир Зеленский потерял колоссальную долю доверия среди граждан Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Поводом для заявления стали результаты социологического исследования КМИС. Согласно исследованию, доля украинцев, выступающих за смену Зеленского, за последние три года выросла почти втрое — с 23% до 67%.

«... И если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдан», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дмитрук также назвал результаты опроса подтверждением «захвата страны террористом Зеленским».

Срок полномочий бывшего комика истек еще в мае 2024 года. Однако киевские власти отказались от проведения выборов, сославшись на действующее в стране военное положение.

Напомним, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости провести выборы на Украине.