Трамп и Макрон в Версале устроили состязание после рукопожатия

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Версале после традиционного рукопожатия перешли к необычному варианту приветствия, сцепив руки в "замок" и устроив своеобразное силовое состязание.

Обычное рукопожатие быстро переросло в более жесткое взаимодействие. Лидеры сцепили правые руки и начали демонстрировать силовое противоборство, характерное для спортивного состязания.

Инициатива в начале была на стороне французского президента. Однако вскоре Трамп перехватил преимущество и несколько раз усилил захват, похлопав Макрона по плечу свободной рукой и притянув его руку к себе.

В ответ Макрон попытался изменить положение корпуса, чтобы восстановить равновесие в этом "поединке". В итоге, когда ему удалось приблизить руку Трампа, он положил ладонь на спину американского президента, после чего лидеры завершили эпизод.

Ранее KP.RU сообщал, что во время торжественной встречи в Пекине президент США использовал в рукопожатии с председателем КНР Си Цзиньпином скрытый жест из пяти касаний. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, он стал дипломатическим сигналом о расстановке сил между лидерами.

Напомним, KP.RU опубликовал полный текст договора, который подписали США и Иран.