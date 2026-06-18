Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата Петрова в Петербурге Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Басманный суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, а также о незаконном обороте оружия в составе организованной группы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, 17 июня 2026 года суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении Алисултана Надирбегова. Он обвиняется в убийстве депутата в Санкт-Петербурге и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Как уточнил участник процесса, Надирбегов проходит по делу в качестве исполнителя убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. В ближайшее время суд также рассмотрит вопрос о мере пресечения для других фигурантов, включая предполагаемых организаторов преступления.

В рамках этого же уголовного дела, одним из фигурантов которого является петербургский бизнесмен Илья Трабер, правоохранительные органы задержали еще двух человек. Их процессуальный статус пока не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что сообщника Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО. Сам бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге, а в его офисах прошли обыски в рамках расследования дела сотрудниками ФСБ. Вместе с коммерсантом задержали его давнего бизнес-партнера Владимира Даниленко.