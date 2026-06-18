Россиянам рассказали о новых защитных элементах на банкнотах: чем оснастили купюры

Гознак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически-переменными элементами. Об этом сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук.
"У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора", - сказал он в интервью РИА Новости.
Трачук уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах. Особое внимание при разработке защитных признаков традиционно уделяется защитным нитям и технологиям их внедрения в банкноты.
Ранее KP.RU сообщал, что российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Финансовый советник Алексей Родин отметил, что в ряде стран купюры делают из полимера для усиленной защиты, а в России они изготавливаются из хлопковой бумаги.