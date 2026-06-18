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НовостиОбщество18 июня 2026 1:59

Россиянам рассказали о новых защитных элементах на банкнотах: чем оснастили купюры

Трачук: в обновленных купюрах используются оптически-переменные признаки
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гознак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически-переменными элементами. Об этом сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук.

"У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора", - сказал он в интервью РИА Новости.

Трачук уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах. Особое внимание при разработке защитных признаков традиционно уделяется защитным нитям и технологиям их внедрения в банкноты.

Ранее KP.RU сообщал, что российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Финансовый советник Алексей Родин отметил, что в ряде стран купюры делают из полимера для усиленной защиты, а в России они изготавливаются из хлопковой бумаги.