Собянин: силы ПВО сбили 28 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 28 беспилотников на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Сбито уже 28 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака ещё шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере Max.

Напомним, силы ПВО продолжают отражать атаку на Москву. Над столицей ранее было сбито 22 дрона ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится. Ситуация находится под контролем.

Как писал KP.RU, в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще двое получили ранения. По словам губернатора региона Юрия Слюсарь, в ходе украинских ударов был поврежден тепловоз, а на двух коммерческих объектах возникли возгорания.