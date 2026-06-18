Собянин: несколько дронов атаковали нефтеперабатывающий завод в Москве

Несколько дронов достигли нефтеперабатывающего завода в Москве Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает массированную атаку беспилотников на Москву. Нескольким аппаратам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ", - написал политик в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на месте происшествия принимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Работают экстренные службы, проводится оценка ущерба, ситуация находится под контролем.

Напомним, киевский режим беспилотниками атаковал Москву. Было сбито 32 дрона. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию ТЦ "Садовод", зафиксированы незначительные повреждения.

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