В Индии ищут тигра-людоеда: он жестоко растерзал мужчину и съел женщину

В Индии тигр-людоед за два дня расправился с двумя жителями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В индийском штате Уттар-Прадеш ведется поиск тигра-людоеда, который растерзал мужчину и женщину. Об этом пишет The Times of India.

Первое нападение произошло 14 июня: тигр насмерть загрыз 60-летнего фермера, работавшего на плантации сахарного тростника близ Рамнагара.

Уже на следующий день жертвой хищника стала 50-летняя жительница соседней деревни Кхалепурва — зверь подобрался к ней, когда она стригла траву у дома, вцепился в горло и утащил добычу в поле. Позднее сельчане обнаружили частично съеденные останки женщины.

Сотрудники департамента лесного хозяйства штата отметили, что расстояние между деревнями составляет всего 2,5 км. По всей вероятности, оба нападения совершены одним и тем же тигром.

При этом лесники уже установили в районе клетки-ловушки с приманками и фотоловушки, а также ведут регулярное наблюдение с помощью дронов.

По данным издания, за неполные два месяца в этом же районе жертвами нападений диких кошек стали уже шесть человек.

Как писал ранее KP.RU, в селе Тополево под Хабаровском медведь напал на мужчину во дворе дома.