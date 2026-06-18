Выставка Eurosatory Фото: REUTERS.

Посольство России в Париже резко раскритиковало демонстрацию материалов на украинском стенде оборонной выставки Eurosatory, проходящей под столицей Франции. Свое мнение они высказали в комментарии РИА Новости.

Речь идет о показе видеокадров с якобы ударами по объектам на территории России в рамках презентации ракеты "Фламинго".

"Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту", - сказали в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что французские власти безоговорочно поддерживают Киев в конфликте и способствуют попыткам нанесения ущерба России.

Ранее KP.RU сообщал, что поставками оружия Украине нельзя добиться урегулирования. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже принял такое решение. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва рада, что Будапешт считает ненужным подливать масло в огонь.