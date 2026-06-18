Воробьев: дрон попал в многоквартирный дом в Подмосковье, жильцов эвакуируют

ВСУ атаковали Подмосковье, дрон попал в многоквартирный жилой дом Фото: REUTERS.

ВСУ совершили массированную атаку на Московскую область. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты", - написал он в мессенджере Max.

Воробьев уточнил, что предварительно пострадавших нет. Проводится эвакуация жителей. В Электростали обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома, женщина получила ранение.

Губернатор добавил, что в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также обломки бепилотника попали на крышу торгового центра "Белая Дача", где возник пожар.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удары по жилому массиву в Энергодаре. Мэр города Максим Пухов заявил, что один мирный житель погиб и еще четыре человека получили ранения.