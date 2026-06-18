Politico: контакты ЕС с Россией были краткими, но показали наличие интересов. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не затрагивали сути, однако показали, что у блока есть "особые интересы", которые требуют защиты. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Прежде глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами стран-членов подготовку к переговорам с Москвой. В этой связи источник издания отметил важность поддержания дипломатических каналов с Россией.

Параллельно с разговорами о необходимости диалога с Россией НАТО расширяет военные инициативы, оправдывая их сдерживанием якобы агрессии со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не планирует развязывать войну с европейскими странами. Глава государства предупредил, что последствия такого конфликта будут крайне серьезными, и в результате Европа может столкнуться с ситуацией, когда России "не с кем будет договариваться".