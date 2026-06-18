ЕК хочет сузить круг лиц, попадающих под режим защиты украинских беженцев Фото: REUTERS.

Еврокомиссия хочет предложить продление режима временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года, но сузив круг лиц, которые смогут пользоваться этим механизмом. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран Евросоюза накануне грядущего саммита.

В документе подчеркивается, что продление защитного механизма не должно «подрывать способность Украины к самообороне». По оценкам аналитиков, данная формулировка указывает на готовящееся ужесточение правил для новоприбывших мужчин призывного возраста.

Ранее на уровне министров внутренних дел ЕС обсуждался вариант исключения из программы временной защиты граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет. Эту инициативу, по словам еврокомиссара Магнуса Бруннера, поддерживает и Киев.

На данный момент статус защиты в ЕС имеют около 4,33 млн украинцев. Конкретные параметры будущих ограничений ЕК пока не представила, а западные СМИ отмечают, что финальное решение по ограничениям для мужчин все еще остается предметом дискуссий.

Напомним, не все в Европе рады украинским беженцам. В Евросоюзе звучат призывы вернуть украинских беженцев домой, чтобы освободить средства для поддержки местных жителей.