Politico: Европа боится, что Болгария нарушит единство ЕС по поддержке Украины

Новый глава правительства Болгарии Румен Радев, известный украинский скептик, в скором времени прибудет в Брюссель на саммит ЕС. Европа уже опасается, что теперь единство Союза в вопросе поддержки Украины будет нарушено. Об этом сообщает Politico.

Радев, напоминает издание, и раньше выступал против наращивания военной помощи Киеву, а также критиковал ЕС за поддержку контрнаступление, обернувшееся сотнями тысяч жертв. Не избежал в 2023 году Радев и конфликта с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Теперь евродипломаты боятся, что Болгария станет камнем преткновения в переговорах о санкциях против России, хотя 21-й пакет рестрикций почти готов и согласован. И лишь малая часть политиков в Европе уверены, что Радеву не стать новым Виктором Орбаном.

Ранее Румен Радев заявил, что украинский конфликт оказывает серьёзное негативное влияние на Европу, и просто тянет ее ко дну.

До этого болгарский политик отметил, что западные страны нарушили красные линии по Украине, допустив таким образом эскалацию конфликта.