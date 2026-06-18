Нетаньяху в бешенстве из-за действий Трампа: чем недоволен израильский премьер

Axios: Нетаньяху пришел в ярость от сделки Трампа с Ираном. Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister Off/GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришёл в бешенство от соглашения, которое президент США Дональд Трамп заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «ещё одним ударом со стороны его незаменимого союзника». Тель-Авив уверен, что заключенная сделка - ошибка, но в Вашингтоне мнение союзника никого не волнует. Об этом сообщает Axios.

«Нетаньяху остаётся практически одинок на международной арене в убеждении, что сделка является ошибкой и что война должна была продолжаться», — отмечают журналисты, добавляя, что даже ОАЭ, у которых всегда была жесткая позиция по Ирану, поддержали сделку Трампа.

Нетаньяху же сейчас вынужден молчать, чтобы не нанести на себя гнев главы Белого дома.

Напомним, в ночь на 18 июня Соединенные Штаты Америки и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Это произошло во время ужина в Версале, на который американского лидера пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.