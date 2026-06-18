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НовостиПолитика18 июня 2026 6:15

ВС РФ в ответ на атаки киевского режима нанесли удар по объектам ТЭК Украины

Минобороны России сообщило об ударе возмездия по объектам киевского режима
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в уходе удара ВС России поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также НПЗ "Затурино" Полтавской области.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.