ВС РФ в ответ на атаки киевского режима нанесли удар по объектам ТЭК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в уходе удара ВС России поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также НПЗ "Затурино" Полтавской области.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.