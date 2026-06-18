Хегсет анонсировал откровенный разговор с НАТО: о чем пойдет речь на встрече США с союзниками

Хегсет: США будут откровенно говорить с НАТО о наращивании оборонных расходов. Фото: Po1 Eric Brann/Dod/GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки будут откровенно говорить с союзниками по Североатлантическому альянсу о необходимости нарастить оборонные расходы. Об этом заявил министр обороны США Питт Хегсет.

«Много обязательств [в сфере обороны] взято на саммите в Гааге. Многие страны им следуют, некоторым нужно делать больше. Мы будем откровенны в разговорах об этом как на публике, так и в частном порядке», — сказал он.

Хегсет добавил, что Вашингтон намерен быть честным с друзьями.

Ранее сообщалось, что политики Европейского союза ожидают массового вывода американских войск из стран ЕС. Покинуть государства должны порядка 20 тысяч военнослужащих.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал общую сумму военных расходов всех стран альянса колоссальной. По словам дипломата, речь идет о 1,5 триллионах долларов.