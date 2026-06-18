NYP: Пентагон предполагает, что РФ и Китай исследовали обломки сбитых НЛО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Китай и Россия обнаружили сбитые неопознанные аномальные объекты и попытались реконструировать их. Об этом заявил Джордан Флауэрс, исполнительный директор UAP Disclosure Foundatio, ссылаясь на недавно опубликованные документы, пишет New York Post.

«У нас также есть основания полагать, что китайцы и русские, возможно, извлекли объекты, связанные с этим, и, возможно, попытались реконструировать их», - цитируют эксперта журналисты.

Флауэрс также добавил, что с подобными заявлениями выступал ранее и бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш.

«Это глобальное явление, и на самом деле это гонка за тем, кто сможет первым провести реинжиниринг, и это имеет чрезвычайные последствия для национальной безопасности, которые нам действительно нужно учитывать», - заключил Флауэрс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Соединенных Штатов уже совсем скоро опубликует множество информации по неопознанным летающим объектам (НЛО). Однако, о каких конкретных данных про пришельцев идет речь, он так и не раскрыл. Пока Вашингтон все держит в строжайшем секрете.

Позже Пентагон опубликовал несколько партий «инопланетных» файлов. Каждая из них была более шокирующей предыдущей.

Американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать сведения о неопознанных объектах. Законодатель возмущен тем фактом, что обнаружение подобных объектов часто объявляют тайными разработками США, Китая или России.