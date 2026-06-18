Рютте подтвердил немедленный вывод войск США из Европы: генсек НАТО объяснил, как блок будет защищаться в случае войны

Рютте: сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. Фото: Malin Wunderlich/GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. Но вместе с тем, политик выразил надежду, что в случае войны Вашингтон сделает «максимум» для защиты ЕС. Об этом Рютте заявил журналистам перед встречей министров обороны альянса.

По его словам, о выводе американских военных знали и США, и НАТО, поскольку Вашингтон должен действовать на многих военных театрах и не распылять свои ресурсы.

«Вопрос, который был задан вчера на саммите G7, произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — заявил Рютте.

Но все же генсек выразил надежду, что в случае войны, когда будет задействована пятая статья Устава НАТО, США сделают максимум возможного для защиты стран блока.

Ранее сообщалось, что американские военные покидают военную базу Ясенка, расположенную в польском Жешуве. Из Ясенки также вывозится военное оборудование.

Вывод американских войск из Жешува прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, перемещение военных США из хаба в аэропорту Жешуве и польско-украинской границы было согласовано с НАТО.

До этого сообщалось, что министерство обороны США рассматривает возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.