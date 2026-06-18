В Брянской области назначили выборы губернатора: когда состоится голосование

Брянская облдума назначила выборы губернатора на 20 сентября 2026 год. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Брянская областная дума на внеочередном заседании назначила выборы губернатора региона. Датой было выбрано 20 сентября 2026 года.

Соответствующее решение депутаты приняли большинством голосов. Как сообщил председатель областной думы Валентин Суббот, инициативу поддержали 48 депутатов.

«За проголосовало 48 депутатов. Решение принято», — заявил глава облдумы, подводя итоги голосования.

Внеочередное заседание Брянской областной думы восьмого созыва состоялось в четверг, 18 июня. Вопрос о назначении досрочных выборов губернатора был первым в повестке.

Напомним, в мае этого года президент России Владимир Путин принял отставку главы Брянской области Александра Богомаза. Тогда же российский лидер назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Егора Ковальчука.