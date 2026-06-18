Politico: 6 странам НАТО грозят проблемы из-за невыполнения требования Трампа Фото: REUTERS.

Шесть стран НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за недостаточных расходов на оборону. Как сообщает Politico, генеральный секретарь альянса Марк Рютте представит на встрече министров обороны 18 июня секретный доклад о прогрессе союзников в достижении новой цели — 5% ВВП к 2035 году.

Доклад появится в чувствительный момент, когда Вашингтон сокращает военное присутствие в Европе, а Трамп продолжает давить на партнеров по бремени расходов. Наибольшие риски, по мнению издания, у Испании, которая тратит лишь 2% ВВП, а планы наращивания финансирования могут не соответствовать правилам учета НАТО. Премьер-министр Педро Санчес к тому же является одним из главных европейских критиков Трампа.

Великобритания, подписавшая цель в 5%, пока имеет только 2,6% ВВП, причем министр обороны Джон Хили ушел в отставку, заявив об отсутствии дорожной карты для достижения 3,5% по основным военным статьям. Венгрия, Чехия, Словения и Италия также находятся в зоне риска из-за падения или завышения расходов, а также спорных методов подсчета.

Напомним, Трамп на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге потребовал от союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, пригрозив в противном случае пересмотреть участие Америки в альянсе. Тогда же ряд стран, включая Испанию и Италию, выразили сомнение в достижимости этого показателя.